La gestion inhumaine des ressources dénoncée

Au cours des dernières années, de grandes coupures sont venues impacter le nombre d’heures de soins à domicile accordées aux patients qui en dépendent pour des tâches du quotidien.

Benjamin Leclair, ancien sportif devenu tétraplégique, explique que sa prise en charge est passée de 107 heures de soins par semaine à seulement 56.

Tout est prétexte pour économiser du temps et des ressources. Benjamin a dû lutter pour pouvoir se doucher plus de deux fois par semaine, aller aux toilettes plus de trois fois par semaine…

On lui a même déjà proposé de le nourrir pendant qu’il était aux toilettes pour gagner du temps.

Écoutez le témoignage percutant de Benjamin Leclair, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Il regrette l’évaluation «inhumaine», à la seconde près, des besoins des patients, alors que leur état peut varier tous les jours.