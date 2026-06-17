Retour sur les premiers matchs

Le chroniqueur et expert en soccer Arcadio Marcuzzi poursuit son périple à travers les États-Unis à l'occasion de la Coupe du Monde 2026.

En direct de sa fourgonette au Wisconsin, l'analyste revient sur les débuts de ce voyage de 20 000 kilomètres qu'il a débuté.

Il commente également les premiers affrontements de cette grande compétition, notamment le premier match de l'Argentine, dont il est originaire.

Écoutez Arcadio Marcuzzi donner des nouvelles de son roadtrip à l'occasion de la Coupe du Monde 2026, mercredi, à l'émission Lagacé le matin.