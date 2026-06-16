Manifestation autour du PDQ 39

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées dans le secteur du poste de quartier 39, à Montréal-Nord, afin de dénoncer de lourdes allégations de racisme qui pèsent sur une équipe de 16 policiers, récemment démantelée par les hautes instances du SPVM.

La marche, qui s'est déroulée sous haute surveillance policière, a été pacifique, malgré quelques courts moments de tension.

Les participants ont partagé de nombreux témoignages de profilage racial et de harcèlement, rappelant que la colère et le sentiment d'injustice persistent dans le quartier, près de vingt ans après le décès de Fredy Villanueva.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires, Bénédicte Lebel, résumer les témoignages entendus par les marcheurs à Montréal-Nord.