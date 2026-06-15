Ajout de règles plus strictes

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a confirmé l’entrée en vigueur lundi de règles plus strictes pour les nouveaux motocyclistes.
Ce changement vise a réduire les accidents impliquant des motocyclistes. Au Québec, environ un conducteur de moto à risque sur 30 est impliqué dans un accident causant des blessures. Pour les motos à trois roues, cette proportion est de 1 sur 400.
Avec ces nouvelles règles, les nouveaux motocyclistes auront une période de trois ans pour développer de bonnes habitudes de conduite.
Écoutez Simon-Pierre Poulin, porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec, discuter des nouvelles règles au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«On responsabilise les motocyclistes pour qu'ils apprennent à marcher avant de courir. On va voir les effets. Si ça améliore le bilan routier, tant mieux. Il n'y a aucune raison que ça ne s'améliore pas, mais on ne voit pas de résultats, on va ajuster les règles en conséquence. On s'adapte toujours à l'accidentologie.»