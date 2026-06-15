Ajout de règles plus strictes

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a confirmé l’entrée en vigueur lundi de règles plus strictes pour les nouveaux motocyclistes.

Ce changement vise a réduire les accidents impliquant des motocyclistes. Au Québec, environ un conducteur de moto à risque sur 30 est impliqué dans un accident causant des blessures. Pour les motos à trois roues, cette proportion est de 1 sur 400.

Avec ces nouvelles règles, les nouveaux motocyclistes auront une période de trois ans pour développer de bonnes habitudes de conduite.

Écoutez Simon-Pierre Poulin, porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec, discuter des nouvelles règles au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.