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Ajout de règles plus strictes

Nouveaux motocyclistes: «On veut qu'ils apprennent à marcher avant de courir»

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Entendu dans

La commission

le 15 juin 2026 14:43

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Nouveaux motocyclistes: «On veut qu'ils apprennent à marcher avant de courir»
La SAAQ annonce l'entrée en vigueur de règles plus strictes, dès lundi pour les nouveaux motocyclistes au Québec, incluant une tolérance zéro pour l'alcool et l'interdiction d'utiliser des motos à risque pendant les 24 premiers mois d'apprentissage. / monkifoto/ Adobe Stock

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a confirmé l’entrée en vigueur lundi de règles plus strictes pour les nouveaux motocyclistes.

Ce changement vise a réduire les accidents impliquant des motocyclistes. Au Québec, environ un conducteur de moto à risque sur 30 est impliqué dans un accident causant des blessures. Pour les motos à trois roues, cette proportion est de 1 sur 400.

Avec ces nouvelles règles, les nouveaux motocyclistes auront une période de trois ans pour développer de bonnes habitudes de conduite.

Écoutez Simon-Pierre Poulin, porte-parole de la Société de l’assurance automobile du Québec, discuter des nouvelles règles au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

«On responsabilise les motocyclistes pour qu'ils apprennent à marcher avant de courir. On va voir les effets. Si ça améliore le bilan routier, tant mieux. Il n'y a aucune raison que ça ne s'améliore pas, mais on ne voit pas de résultats, on va ajuster les règles en conséquence. On s'adapte toujours à l'accidentologie.»

Simon-Pierre Poulin

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