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Allégations de racisme graves

«C'est toute la communauté qui se sent humiliée par rapport à ça»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 juin 2026 16:33

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
«C'est toute la communauté qui se sent humiliée par rapport à ça»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Une manifestation se tiendra, lundi soir, dans Montréal-Nord, à la suite du démantèlement, vendredi, d’une équipe de policiers du poste de quartier 39 en raison d’allégations graves de racisme.

Écoutez Sheila Fortuné, directrice générale de la Maison des jeunes L’Ouverture, en discuter au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.

«Bien sûr que cette nouvelle tombe comme une bombe! Malheureusement, non, on n’est pas surpris, mais on est quand même choqué, parce qu’on trouve inacceptable que des individus, des êtres humains, des familles et des jeunes puissent vivre des situations pareilles. C’est toute la communauté qui se sent humiliée par rapport à ça.»

Sheila Fortuné

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