Allégations de racisme graves

Une manifestation se tiendra, lundi soir, dans Montréal-Nord, à la suite du démantèlement, vendredi, d’une équipe de policiers du poste de quartier 39 en raison d’allégations graves de racisme.

Écoutez Sheila Fortuné, directrice générale de la Maison des jeunes L’Ouverture, en discuter au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.