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Manque d'accès à la richesse collective

Dans 75% des municipalités: moins de 1% de rives publiques

par Cogeco Nouvelles

Dans 75% des municipalités: moins de 1% de rives publiques
Une plage à Tadoussac: actuellement, dans 75 % des municipalités, moins de 1 % des rives s'avèrent accessibles au grand public. / Michel Guenette/ Adobe Stock

À écouter

Accès à l'eau: l'urgence d'une politique publique nationale

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
0:00
14:07

Le Québec possède plus de 500 000 lacs, mais son patrimoine collectif se privatise massivement.

Une analyse inédite menée par Sébastien Rioux (UdeM) et Rodolphe Gonzalèz (UQAM) dévoile un constat alarmant: dans 75 % des municipalités de la province, moins de 1 % des rives sont accessibles au grand public.

Pire encore, 40 % des lacs sont entièrement privatisés, principalement dans le sud.

Ce phénomène, amorcé dans les années 1960, s’explique par un laisser-faire historique de l'État et des tarifs municipaux jugés discriminatoires pour les non-résidents. 

Devant cette dépossession, les experts et le chroniqueur Luc Ferrandez réclament d'urgence une politique publique nationale.

L'objectif est de planifier un désenclavement progressif, afin d'assurer une gestion équilibrée et juste entre riverains et citoyens.

À écouter

Accès aux plans d’eau au Québec: un vrai problème, selon Luc Ferrandez

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
0:00
8:46

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