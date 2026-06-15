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L'actualité du paranormal

Mystères de Beauport, canulars et «Disclosure Day»: Christian Page lève le voile

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Entendu dans

Radio textos

le 15 juin 2026 10:02

Avec

Christian Page
Christian Page
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Mystères de Beauport, canulars et «Disclosure Day»: Christian Page lève le voile
L'actualité du paranormal avec Christian Page / Cogeco Média

Notre expert du paranormal nous plonge au cœur de l'inexpliqué avec la troublante affaire des coups mystérieux dans un mur à Beauport en 1989. Préparez-vous à frissonner!

Mais ce n'est pas tout: Christian Page nous prouve qu'il ne faut jamais abandonner une enquête, en révélant comment un canular vieux de 30 ans à Laval a été résolu en ondes.

Enfin, il revêt sa cape de critique pour analyser le tout nouveau film de Steven Spielberg... 

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, lundi à Radio textos. 

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