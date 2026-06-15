L'actualité du paranormal

Notre expert du paranormal nous plonge au cœur de l'inexpliqué avec la troublante affaire des coups mystérieux dans un mur à Beauport en 1989. Préparez-vous à frissonner!

Mais ce n'est pas tout: Christian Page nous prouve qu'il ne faut jamais abandonner une enquête, en révélant comment un canular vieux de 30 ans à Laval a été résolu en ondes.

Enfin, il revêt sa cape de critique pour analyser le tout nouveau film de Steven Spielberg...

Écoutez Christian Page, chroniqueur spécialisé en actualité paranormale, lundi à Radio textos.