La pollution sonore sous la loupe

Marie-Eve Tremblay et Stéphane Gendron s'attaquent à la pollution sonore sous toutes ses formes.

Le fracas métallique des supports à Bixi à Montréal, le retour des vols civils à Saint-Hubert et les fameux règlements municipaux sur les bruits d'animaux... Entre intolérance croissante et besoin de quiétude, Stéphane Gendron prône avec humour et franchise les bienfaits d'une cure de silence.

Écoutez le commentaire de Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, lundi à Radio textos.