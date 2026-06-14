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5 000 invités attendus

Une fête de 60 millions pour l’anniversaire de Donald Trump

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 juin 2026 07:33

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Une fête de 60 millions pour l’anniversaire de Donald Trump
La Maison-Blanche métamorphosée pour accueillir les célébrations liées à l'anniversaire de Donald Trump. / AP Photo/Allison Robbert

À l'occasion de son 80e anniversaire, le président Donald Trump a transformé une partie de la Maison-Blanche en terrain de lutte.

5 000 personnes sont attendues alors que l'on célèbre aussi l'indépendance des États-Unis en cette même date du 14 juin.

Au programme, quatorze combattants de lutte seront présents dans cet octogone construit sur mesure.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur l’actualité du jour, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Une entente serait imminente entre les États-Unis et l’Iran;
  • Le Parti libéral du Québec s’adresse aux médias pour répondre aux propos du Parti québécois jugés diffamatoires;
  • Un kangourou fugitif à Boucherville fait la manchette.

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