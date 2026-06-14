5 000 invités attendus

À l'occasion de son 80e anniversaire, le président Donald Trump a transformé une partie de la Maison-Blanche en terrain de lutte.

5 000 personnes sont attendues alors que l'on célèbre aussi l'indépendance des États-Unis en cette même date du 14 juin.

Au programme, quatorze combattants de lutte seront présents dans cet octogone construit sur mesure.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur l’actualité du jour, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.

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