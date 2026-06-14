Il vole une voiture et blesse une femme

Nouveau développement dans l’histoire de la septuagénaire qui a été gravement blessée par un automobiliste à Trois-Rivières la semaine dernière.

L'homme suspecté d'avoir volé un véhicule au Séminaire Saint-Joseph avant de happer la dame avait été interpellé par la police et conduit à l'hôpital à peine deux heures avant le drame.

Écoutez les animateurs Alexis Samson du 106.9 Mauricie et Martin-Thomas Côté du 95.7 Kyk, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.

Au Saguenay, on s’apprête à célébrer les 350 ans de la ville de Chicoutimi.