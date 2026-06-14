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Comportement des supporters

Des matchs silencieux pour contrôler les parents: «Je trouve pas ça fou»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 juin 2026 09:06

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Des matchs silencieux pour contrôler les parents: «Je trouve pas ça fou»
Jean-François Baril / Cogeco Média

La Ville de Laval a organisé un match de soccer silencieux où les supporters de l’équipe locale n’avaient pas le droit d’applaudir ou de crier après les joueurs sur le terrain. 

Cette initiative vise à réduire la pression sur les jeunes sportifs et à diminuer les situations de comportement agressifs dont peuvent faire preuve certains parents lorsqu’ils encouragent leurs enfants.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril présenter cette initiative, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.

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