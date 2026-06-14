Comportement des supporters

La Ville de Laval a organisé un match de soccer silencieux où les supporters de l’équipe locale n’avaient pas le droit d’applaudir ou de crier après les joueurs sur le terrain.

Cette initiative vise à réduire la pression sur les jeunes sportifs et à diminuer les situations de comportement agressifs dont peuvent faire preuve certains parents lorsqu’ils encouragent leurs enfants.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril présenter cette initiative, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.