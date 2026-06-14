Série finale de la LNH

Les Hurricanes de la Caroline pourraient remporter la Coupe Stanley dimanche soir, lors du match 6 de la série qui les oppose aux Golden Knights de Vegas.

Les ajustements de l’entraîneur Rod Brind’Amour ont porté leurs fruits et les Hurricanes ont aussi pu profiter de l'absence de Karlsson pour prendre de l’avance dans la série.

L’équipe qui a éliminé les Canadiens de Montréal en troisième ronde parviendra-t-elle à soulever la coupe ?

Écoutez Antoine Roussel, ancien joueur et chroniqueur, mettre la table pour le match de ce soir, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.