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Série finale de la LNH

Les Hurricanes soulèveront-ils la Coupe Stanley dès le match 6?

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 juin 2026 08:34

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Antoine Roussel
Antoine Roussel
Les Hurricanes soulèveront-ils la Coupe Stanley dès le match 6?
Les Hurricanes de la Caroline pourraient remporter la Coupe Stanley dimanche soir. / AP Photo/Ben McKeown

Les Hurricanes de la Caroline pourraient remporter la Coupe Stanley dimanche soir, lors du match 6 de la série qui les oppose aux Golden Knights de Vegas.

Les ajustements de l’entraîneur Rod Brind’Amour ont porté leurs fruits et les Hurricanes ont aussi pu profiter de l'absence de Karlsson pour prendre de l’avance dans la série.

L’équipe qui a éliminé les Canadiens de Montréal en troisième ronde parviendra-t-elle à soulever la coupe ?

Écoutez Antoine Roussel, ancien joueur et chroniqueur, mettre la table pour le match de ce soir, dimanche, à l’émission Signé Lévesque.

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