Coupe du monde de soccer

Alors que la Coupe du monde de football bat son plein et que les amateurs de soccer du monde entier ont fait le déplacement au Canada, aux États-Unis ou au Mexique pour encourager leur équipe, les prix des billets ont de quoi les refroidir.

Le journaliste de La Presse Alexandre Pratt, en reportage aux États-Unis, rapporte qu’il faudra dépenser pas moins de 2 785 dollars pour assister au match France-Norvège.

Le prix des billets pour cette rencontre des phases préliminaires fait craindre le pire pour les billets des autres matchs qui auront lieu plus tard dans le tournoi.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-François Baril commenter la situation, dimanche, au micro de Denis Lévesque.