Hommage aux Francos

Les Francos de Montréal mettent à l’honneur l’album Le Dôme de Jean Leloup, 30 ans après sa sortie.

Lou-Adriane Cassidy, Les Louanges ou encore Thierry Larose et Safia Nolin sont attendus sur la scène de la place des Festivals pour l’occasion.

La carrière de Jean Leloup sera aussi retracée cet été alors qu’il recevra un hommage du Cirque du Soleil pour son spectacle estival présenté à l’Amphithéâtre Cogeco.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix mettre la table pour cet hommage, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.