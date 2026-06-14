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Hommage aux Francos

Jean Leloup à l’honneur pour les 30 ans de l’album «Le Dôme»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 14 juin 2026 08:51

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Jean Leloup à l’honneur pour les 30 ans de l’album «Le Dôme»
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

Les Francos de Montréal mettent à l’honneur l’album Le Dôme de Jean Leloup, 30 ans après sa sortie.

Lou-Adriane Cassidy, Les Louanges ou encore Thierry Larose et Safia Nolin sont attendus sur la scène de la place des Festivals pour l’occasion.

La carrière de Jean Leloup sera aussi retracée cet été alors qu’il recevra un hommage du Cirque du Soleil pour son spectacle estival présenté à l’Amphithéâtre Cogeco.

Écoutez la chroniqueuse Anaïs Guertin-Lacroix mettre la table pour cet hommage, dimanche, à l’émission de Denis Lévesque.

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