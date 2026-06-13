Attentes irréalistes

La saison des bals des finissants bat son plein et, pour de nombreux adolescents, cette étape importante du secondaire s'accompagne d'une pression immense, souvent alimentée par la quête de la performance sur les réseaux sociaux.

Loin de la simplicité d'autrefois, les arrivées deviennent spectaculaires, les budgets explosent, atteignant parfois plus de 600 $ par élève.

Les standards physiques, comme les injections ou les extensions, deviennent la norme pour beaucoup.

Écoutez la chroniqueuse Ingrid Falaise analyser le tout, samedi, au micro de Denis Lévesque.