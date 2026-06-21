La pluie a semé le chaos dans l'ouest de l’île de Montréal alors que des quantités spectaculaires de précipitations sont tombées en l'espace de quelques heures seulement.

Pour la seule nuit de vendredi à samedi, il est tombé plus de 150 millimètres d’eau par endroits, provoquant au moins 300 inondations majeures et forçant l'évacuation dramatique d'une quinzaine de personnes prises au piège en voiture.

Face à la montée subite des eaux, plus de 1200 appels ont été acheminés au 911.

Écoutez le chef de division du SIM, Martin Guilbault, ainsi que le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Jim Beis, faire le point sur la situation à l’émission Signé Lévesque.

Ils expliquent comment les secours ont dû déployer des bateaux en pleine nuit et détaillent le plan de match stratégique pour venir en aide aux nombreux citoyens qui se retrouvent, encore une fois, avec un sous-sol complètement submergé.