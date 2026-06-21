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Après une enquête de La Presse

Meurtre de Rachelle Wrathmall en 2007: le suspect a été arrêté samedi en Guinée

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 21 juin 2026 07:40

Avec

Caroline Bertrand
Caroline Bertrand
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Meurtre de Rachelle Wrathmall en 2007: le suspect a été arrêté samedi en Guinée
Caroline Bertrand / Cogeco Média

À l’occasion de sa revue de presse, dimanche, la journaliste Caroline Bertrand nous apprend que le principal suspect du meurtre de Rachelle Wrathmall, survenu en 2007 à Lennoxville, a finalement été arrêté.

Cette histoire est revenue dans l'actualité alors que la journaliste Isabelle Hachey de La Presse est allée sur les traces du suspect, Rafiou Sow, qui a fui le Canada pour la Guinée juste après le drame.

Alors que la police le soupçonnait du meurtre, l'homme a refait sa vie et est même devenu le chef d’un parti politique dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Isabelle Hachey a révélé l'arrestation de l'homme dans les pages de La Presse samedi après-midi.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales nouvelles de la journée à l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Canicule historique en Europe
  • Début de négociation en Suisse entre l'Iran et les États-Unis concernant l'enjeu du nucléaire, sous la médiation du Pakistan.
  • La pénurie de fromage cottage sévit encore;
  • Vols de 20 heures: La compagnie australienne Qantas Airways peaufine la science entourant le confort des passagers pour ses futurs trajets directs prévus pour 2027.

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