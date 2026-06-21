Après une enquête de La Presse

À l’occasion de sa revue de presse, dimanche, la journaliste Caroline Bertrand nous apprend que le principal suspect du meurtre de Rachelle Wrathmall, survenu en 2007 à Lennoxville, a finalement été arrêté.

Cette histoire est revenue dans l'actualité alors que la journaliste Isabelle Hachey de La Presse est allée sur les traces du suspect, Rafiou Sow, qui a fui le Canada pour la Guinée juste après le drame.

Alors que la police le soupçonnait du meurtre, l'homme a refait sa vie et est même devenu le chef d’un parti politique dans ce pays d’Afrique de l’Ouest.

Isabelle Hachey a révélé l'arrestation de l'homme dans les pages de La Presse samedi après-midi.

Écoutez la journaliste Caroline Bertrand faire le point sur les principales nouvelles de la journée à l'émission Signé Lévesque.

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