À l'occasion de la fête des Pères, l'équipe de Signé Lévesque a reçu en studio l'humoriste Charles Pellerin, qui est devenu papa d'une petite fille il y a quatre mois.

Pour Charles Pellerin, l'arrivée de son enfant a été un véritable tsunami d'émotions. L'humoriste n'a d'ailleurs pas caché la grande sensibilité qu'il a vécue lors de l'accouchement, un moment gravé à jamais dans sa mémoire.

Son prochain spectacle abordera en bonne partie son cheminement vers la paternité.

Écoutez l'humoriste Charles Pellerin parler de ses premiers moments comme père, dimanche, à Signé Lévesque.