À l'occasion de la fête des Pères, l'équipe de Signé Lévesque a reçu en studio l'humoriste Charles Pellerin, qui est devenu papa d'une petite fille il y a quatre mois.
Pour Charles Pellerin, l'arrivée de son enfant a été un véritable tsunami d'émotions. L'humoriste n'a d'ailleurs pas caché la grande sensibilité qu'il a vécue lors de l'accouchement, un moment gravé à jamais dans sa mémoire.
Son prochain spectacle abordera en bonne partie son cheminement vers la paternité.
Écoutez l'humoriste Charles Pellerin parler de ses premiers moments comme père, dimanche, à Signé Lévesque.
«Ma blonde a fait preuve d'une force surhumaine, t'as pas le choix d'être plein d'humilité quand tu vois une femme accoucher. (...) Quand ma fille est sortie, j'ai braillé pendant des heures. Les infirmières m'ont dit après que c'était rare, que la plupart des hommes se retenaient. Je ne sais pas comment tu peux te retenir à ce moment-là. C'est la plus belle affaire que j'ai vue de toute ma vie.»