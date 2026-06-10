Patrick Bruel officiellement accusé

Patrick Bruel a été officiellement accusé - mis en examen, comme on dit en France - de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement sexuel.

Écoutez à ce sujet le journaliste Christophe Barbier en compagnie de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

Patrick Bruel est mis en examen en France avec neuf cas retenus, dont trois viols présumés en Bretagne, Paris et dans le sud de la France, ainsi que des faits en Belgique et Suisse.

Treize plaintes ont été classées pour prescription, mais le dispositif de prescription glissante pourrait les réintroduire. Bruel risque 20 ans de prison. Il attend la décision du JLD sur sa détention provisoire ou contrôle judiciaire, l’audition ayant eu lieu à huis clos.