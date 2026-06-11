Les tensions s’accumulent au Mexique à l’ouverture du Mondial 2026. Sur le terrain, est-ce que l’excitation surpasse la grogne des locaux?

Écoutez à ce sujet, Elo Gauthier Lamothe, journaliste indépendant présentement à Mexico, avec Philippe Cantin et Meeker Guerrier.

De grandes manifestations ont eu lieu, notamment par le syndicat CNT, les familles de disparus (130 000 personnes liées aux cartels), et des travailleurs agricoles, perturbant l'accès autour du stade et sur l’avenue Reforma, avant le match entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

Malgré la forte présence policière et les blocages, l’ambiance reste festive parmi les supporters mexicains, avec 13 matchs prévus au Mexique, dont cinq à Mexico.