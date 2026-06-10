Excellents sondages

Les derniers sondages Numéris ont été très bons pour le 98.5, qui est de nouveau la première station de radio parlée de la métropole.

Ce sont près de 2 millions d’auditeurs qui se branchent pour écouter nos émissions chaque semaine, ce qui représente une augmentation de 14% par rapport aux derniers sondages.

La Commission est d’ailleurs l’émission qui domine la plage horaire du midi avec plus de 650 000 auditeurs par semaine.

Écoutez la directrice de la programmation du 98.5, Julie-Christine Gagnon, commenter ces résultats, mercredi, à l’émission La Commission.