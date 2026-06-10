Rapport de la VG sur la filière batterie

Manque de rigueur, absence de planification et de vérification : tels sont les constats de la Vérificatrice générale du Québec concernant la stratégie québécoise de développement de la filière batterie lancée par le gouvernement en octobre 2020.

Écoutez Louis Lacroix, Chef du bureau parlementaire à Québec pour Cogeco Nouvelles, se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.