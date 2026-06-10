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Rapport de la VG sur la filière batterie

«Il n'y avait pas d'analyse de risques pour de bien évaluer les projets»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juin 2026 15:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Louis Lacroix
Louis Lacroix
«Il n'y avait pas d'analyse de risques pour de bien évaluer les projets»
Louis Lacroix / Cogeco Média

Manque de rigueur, absence de planification et de vérification : tels sont les constats de la Vérificatrice générale du Québec concernant la stratégie québécoise de développement de la filière batterie lancée par le gouvernement en octobre 2020.

Écoutez Louis Lacroix, Chef du bureau parlementaire à Québec pour Cogeco Nouvelles, se pencher sur le sujet, mercredi, au micro de l'animateur Philippe Cantin. 

«Ce que dit la vérificatrice Christine Roy, c'est que le développement de la filière batterie au début du premier mandat de François Legault était peu planifié, ne comportait pas d'analyse de risques qui aurait permis au gouvernement de bien évaluer les projets à qui on a accordé de l'aide financière. Et de l'aide financière, il y en a eu. Pour en arriver à cette conclusion, l'équipe a étudié les dossiers de onze entreprises différentes.»

Louis Lacroix

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