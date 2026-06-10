Campagne publicitaire inefficace?

Marc Cadieux, PDG de l'Association du camionnage du Québec, exprime sa vive frustration contre la SAAQ.

Il fustige les campagnes publicitaires de 3,8 millions de dollars qu'il juge inefficaces et anxiogènes pour les citoyens.

Il dénonce le manque de contrôles sur les routes, corroboré par une baisse de 53% des constats d'infraction entre 2024 et 2025 en raison de l'absence des inspecteurs routiers.

Réclamant une véritable «pédale financière», il exhorte le gouvernement à déployer des opérations policières pour retirer les véhicules non conformes du réseau.

Écoutez Marc Cadieux, PDG de l'Association du camionnage du Québec, mercredi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.