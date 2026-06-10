Nouveau sondage sur les intentions de vote

Un sondage de la firme Synopsis sur les intentions de vote au provincial démontre que le Parti québécois reste au sommet avec 31% des suffrages.

Le Parti libéral recule à 25%, alors que la CAQ remonte avec une estimation à 21%.

Écoutez Youri Rivest, associé chez Synopsis, analyser ces résultats, mercredi, à l’émission La Commission.

Alors que Christine Fréchette semble séduire les Québécois, il estime que Charles Milliard doit se faire connaître davantage s'il veut rester dans la course avec Paul St-Pierre Plamondon aux prochaines élections.