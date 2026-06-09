Un jouet tendance qui sent le produit chimique

Après les figurines Labubu et le chocolat de Dubaï, un tout nouveau phénomène enflamme les réseaux sociaux et s'arrache dans les commerces du Québec: les Squishy Dumplings.

Vendues sous forme de «boîtes mystères», ces petites balles de stress colorées en forme de dumpling font fureur chez les plus jeunes, au point de créer un marché de revente lucratif.

Cependant, l'engouement fait place à l'inquiétude chez plusieurs parents en raison d'une forte odeur chimique à l'ouverture.

Des spécialistes redoutent désormais la présence de composants plastiques toxiques à l'intérieur de ce jouet en provenance de Chine.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mardi à Lagacé le matin.