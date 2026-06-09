L'Iran aurait abattu un hélicoptère américain

Le président américain Donald Trump promet de répliquer après la destruction d'un hélicoptère Apache américain au-dessus du détroit d'Ormuz, imputée à l'Iran.
La situation renverse ainsi les espoirs d'un accord de paix imminent.
Parallèlement, les hostilités se poursuivent entre l'Iran, Israël et le Hezbollah, marquées notamment par d'intenses bombardements israéliens sur la ville de Tyr, au Liban.
Écoutez Justin Massie, codirecteur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire au département de science politique de l’Université du Québec à Montréal, présenter son analyse de la situation mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Je m'attends à une réaction parce qu'on ne peut pas ne pas riposter, mais de manière proportionnelle aux dégâts. Je présume qu'on va vouloir, du côté de l'administration Trump, ne pas reprendre le conflit comme avant le cessez-le-feu, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de la part des États-Unis à reprendre l'escalade du conflit.»