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L'Iran aurait abattu un hélicoptère américain

«Les Américains n'ont aucun intérêt à relancer l'escalade du conflit en Iran»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juin 2026 15:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Les Américains n'ont aucun intérêt à relancer l'escalade du conflit en Iran»
Le président américain Donald Trump a promis de répliquer après avoir accusé l'Iran d'avoir abattu un hélicoptère Apache américain qui se déplaçait au-dessus du détroit d'Ormuz. / Mark Schiefelbein / The Associated Press

Le président américain Donald Trump promet de répliquer après la destruction d'un hélicoptère Apache américain au-dessus du détroit d'Ormuz, imputée à l'Iran.

La situation renverse ainsi les espoirs d'un accord de paix imminent.

Parallèlement, les hostilités se poursuivent entre l'Iran, Israël et le Hezbollah, marquées notamment par d'intenses bombardements israéliens sur la ville de Tyr, au Liban.

Écoutez Justin Massie, codirecteur du Réseau d’analyse stratégique et professeur titulaire au département de science politique de l’Université du Québec à Montréal, présenter son analyse de la situation mardi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.

«Je m'attends à une réaction parce qu'on ne peut pas ne pas riposter, mais de manière proportionnelle aux dégâts. Je présume qu'on va vouloir, du côté de l'administration Trump, ne pas reprendre le conflit comme avant le cessez-le-feu, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de la part des États-Unis à reprendre l'escalade du conflit.»

Justin Massie

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