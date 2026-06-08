Ce sont 48 pays qui prendront part à la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.

L'événement, coorganisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique, donnera lieu à 104 matchs.

Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine de l'Impact de Montréal, faire part de ses impressions en vue de cet événement sportif d'envergure, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.