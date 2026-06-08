Ce sont 48 pays qui prendront part à la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet.
L'événement, coorganisé par le Canada, les États-Unis et le Mexique, donnera lieu à 104 matchs.
Écoutez Patrice Bernier, ancien capitaine de l'Impact de Montréal, faire part de ses impressions en vue de cet événement sportif d'envergure, lundi, au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«L'équipe a eu une bonne montée en puissance depuis deux ans. On n'est pas des passagers, on n'arrive pas là par la porte d'à côté. On sent que l'équipe a vraiment bien fait. Au match vendredi soir, je n’ai jamais vu un stade rempli de rouge de la sorte. Et je sens qu'il y a un engouement derrière qui va avoir un effet. On ne va pas le ressentir dans un an, mais peut être dans cinq, dix ou quinze ans.»