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Via Rail

Dorval: un projet de nouvelle gare multimodale pour simplifier vos déplacements

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Entendu dans

Cantin le matin

le 12 août 2026 08:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dorval: un projet de nouvelle gare multimodale pour simplifier vos déplacements
Via Rail Canada annonce le lancement d'un projet de nouvelle gare multimodale à Dorval. / oasisamuel / Adobe Stock

Via Rail Canada annonce le lancement d'un projet de nouvelle gare multimodale à Dorval. 

Cette nouvelle infrastructure regroupera sous un même toit les services de Via Rail, d'EXO, de la STM ainsi que des navettes vers l’aéroport Montréal-Trudeau, dans le but de simplifier et de fluidifier le réseau de transport collectif.

Via Rail souhaite également laisser la porte ouverte pour de nouveaux projets futurs qui pourraient s'ajouter à cette nouvelle infrastructure.

Le coût total et les échéanciers liés à cette nouvelle gare seront dévoilés ultérieurement.

Écoutez Karl Helou, porte-parole de Via Rail Canada, discuter de ce nouveau projet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

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