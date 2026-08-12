Via Rail Canada annonce le lancement d'un projet de nouvelle gare multimodale à Dorval.

Cette nouvelle infrastructure regroupera sous un même toit les services de Via Rail, d'EXO, de la STM ainsi que des navettes vers l’aéroport Montréal-Trudeau, dans le but de simplifier et de fluidifier le réseau de transport collectif.

Via Rail souhaite également laisser la porte ouverte pour de nouveaux projets futurs qui pourraient s'ajouter à cette nouvelle infrastructure.

Le coût total et les échéanciers liés à cette nouvelle gare seront dévoilés ultérieurement.

Écoutez Karl Helou, porte-parole de Via Rail Canada, discuter de ce nouveau projet, mercredi, au micro de Philippe Cantin.