La grève qui était anticipée depuis les derniers jours chez la compagnie aérienne WestJet a finalement été déclenchée dans la nuit de samedi à dimanche.
Le débrayage des 4 400 agents de bord touche environ 75 000 voyageurs et a provoqué l'annulation de plus de 300 vols au pays. Neuf départs et neuf arrivées à Montréal-Trudeau subiront les contrecoups du conflit dimanche. Les syndiqués réclament notamment d'être rémunérés pour leurs heures de travail au sol.
Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le point, ce dimanche, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Le chef de la direction du groupe WestJet s’est dit déçu de devoir en arriver là. Le transporteur a aussi publié les dernières propositions faites au syndicat et qui ont donc été refusées. Maintenant, si vous deviez voyager avec WestJet aujourd’hui ou dans les prochains jours, la compagnie indique que les personnes touchées profiteront d'un remboursement ou d'une nouvelle réservation.»
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