Tout l'été, l'animateur Jean-François Baril tend le micro à des finissants de l'École nationale de l'humour pour qu'ils partagent ce qui a attiré leur attention sur les réseaux sociaux.
Cette semaine, c'est l'humoriste Julie Fortin qui se trouve au micro de l'émission Signé l'été pour montrer comment une estime de soi en béton est nécessaire lorsque l'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.
Écoutez l'humoriste commencer en s'attardant à nos matins du quotidien qui, de nos jours, s'amorcent plus souvent avec Instagram qu'avec un journal à la main.
«Fini le temps où la majorité des Québécois ouvraient le journal en prenant leur café! Aujourd'hui, on ouvre Instagram et on espère que notre estime de soi est déjà réveillée. Je me dis : hey l'algorithme, pourquoi tu me fais ça ? Je t'ai nourri à coups de clics pendant des années. Là, on dirait que mon algorithme est rendu à l'adolescence: plus je lui en donne, plus il me manque de respect.»