Tout l'été, l'animateur Jean-François Baril tend le micro à des finissants de l'École nationale de l'humour pour qu'ils partagent ce qui a attiré leur attention sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, c'est l'humoriste Julie Fortin qui se trouve au micro de l'émission Signé l'été pour montrer comment une estime de soi en béton est nécessaire lorsque l'on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux.

Écoutez l'humoriste commencer en s'attardant à nos matins du quotidien qui, de nos jours, s'amorcent plus souvent avec Instagram qu'avec un journal à la main.