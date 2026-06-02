Le trophée Norris à Zach Werenski

Zach Werenski des Blue Jackets de Columbus a été le lauréat du trophée Norris remis au défenseur par excellence de la LNH.
Écoutez Jean-Luc Grand Pierre, analyste aux matchs des Blue Jackets, commenter cet honneur en compagnie de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Zach Werenski est couronné du trophée Norris avec 113 votes de première place, devant Cale Makar et Rasmus Dahlin;
- Quel défenseur Grand-Pierre repêcherait dans un bassin de défenseurs vedettes?
- Le parcours des Golden Knights de Las Vegas jusqu'à la finale de la coupe Stanley;
- Le Canadien est un peu trop «cute» pour les séries: ils ont besoin de papier sablé.