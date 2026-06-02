 Aller au contenu
La Victoire à la Chambre des communes

«Une grande fierté pour la ville et pour les pionnières» Ann-Renée Desbiens

par 98.5 Sports

0:00
9:23

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 juin 2026 20:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Une grande fierté pour la ville et pour les pionnières» Ann-Renée Desbiens
Le premier ministre du Canada Mark Carney avec les membres de la Victoire de Montréal et la coupe Walter. / PC/Justin Tang

Les joueuses de la Victoire de Montréal ont été accueillies par le premier ministre canadien Mark Carney, mardi, à Ottawa.

Écoutez la gardienne Ann-Renée Desbiens en conversation avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La gardienne savoure les moments de reconnaissance, mais commence à manquer de jus;
  • Elle mesure le défilé dans les rues de Montréal avec un peu de recul;
  • Ce dont elle est la plus fière, collectivement et personnellement;
  • L'importance des pionnières qui ont défriché le chemin;
  • Comment va-t-elle se motiver désormais, elle qui a tout gagné?

Vous aimerez aussi

«Gallagher aura vraiment marqué une génération de partisans»
Lagacé le matin
«Gallagher aura vraiment marqué une génération de partisans»
0:00
7:13
Des cotes d'écoute records au hockey
Les amateurs de sports
Des cotes d'écoute records au hockey
0:00
9:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Les Knicks sont-ils assez mobiles pour se défendre contre Victor Wembanyama?
Rattrapage
Finale de la NBA
Les Knicks sont-ils assez mobiles pour se défendre contre Victor Wembanyama?
Des cotes d'écoute records au hockey
Rattrapage
Canadiens de Montréal
La valeur du sport
Des cotes d'écoute records au hockey
«Toute une année pour lui» -Jean-Luc Grand-Pierre
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le trophée Norris à Zach Werenski
«Toute une année pour lui» -Jean-Luc Grand-Pierre
«Pour moi, c'est Maxime Crépeau» -Patrice Bernier
Rattrapage
Gardien numéro 1 du Canada au Mondial?
«Pour moi, c'est Maxime Crépeau» -Patrice Bernier
«Les Canadiens auront une cible dans le dos»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le Tricolore en 2026-2027
«Les Canadiens auront une cible dans le dos»
«Par où passe l'amélioration?» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les Canadiens en 2026-2027
«Par où passe l'amélioration?» -Mario Langlois
«Ce n'est pas une finale qui semble susciter beaucoup d'intérêt» -Luc Gélinas
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Finale de la coupe Stanley
«Ce n'est pas une finale qui semble susciter beaucoup d'intérêt» -Luc Gélinas
«Il est capable de faire parler sa place au classement» -Valérie Tétreault
Rattrapage
En quarts de finale à Roland-Garros
«Il est capable de faire parler sa place au classement» -Valérie Tétreault
«Les jeunes joueurs ont eu des difficultés» -Dany Dubé
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les Canadiens en séries
«Les jeunes joueurs ont eu des difficultés» -Dany Dubé
Le combat d'une vie pour Christian M'Billi
Rattrapage
Face à Alvarez à Riyad
Le combat d'une vie pour Christian M'Billi
«On dirait que c'est plus gros que soi» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
La conquête de la Victoire
«On dirait que c'est plus gros que soi» -Danièle Sauvageau
«Gallagher adore Montréal, mais il ne veut pas être un passager» -Tony Marinaro
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Départ potentiel de Brendan Gallagher
«Gallagher adore Montréal, mais il ne veut pas être un passager» -Tony Marinaro
«Ça ressemblait à des adieux» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les larmes de Gallagher
«Ça ressemblait à des adieux» -Martin McGuire
Les Golden Knights empêchent Bruce Cassidy de négocier avec une autre équipe
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'ex-entraîneur s'est confié à Spittin' Chiclets
Les Golden Knights empêchent Bruce Cassidy de négocier avec une autre équipe