La Victoire à la Chambre des communes

Les joueuses de la Victoire de Montréal ont été accueillies par le premier ministre canadien Mark Carney, mardi, à Ottawa.
Écoutez la gardienne Ann-Renée Desbiens en conversation avec l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- La gardienne savoure les moments de reconnaissance, mais commence à manquer de jus;
- Elle mesure le défilé dans les rues de Montréal avec un peu de recul;
- Ce dont elle est la plus fière, collectivement et personnellement;
- L'importance des pionnières qui ont défriché le chemin;
- Comment va-t-elle se motiver désormais, elle qui a tout gagné?