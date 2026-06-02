Le succès des Canadiens de Montréal sur la patinoire a eu des répercussions sur les cotes d'écoute.
Écoutez la chronique de Hugues Léger sur la valeur du sport au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Des cotes d'écoute record pour TVA Sports;
- Gary Bettman assure que les droits des matchs en français - autres que ceux de RDS déjà confirmés - vont être connus bientôt;
- La popularité du hockey féminin est à la hausse;
- Le match amical Canada-Irlande cette semaine devrait afficher complet;
- Les prix de revente de billets pour le Mondial ont chuté de 23 %;