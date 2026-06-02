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La valeur du sport

Des cotes d'écoute records au hockey

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 juin 2026 20:44

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Des cotes d'écoute records au hockey
Les Canadiens viennent de battre les Sabres de Buffalo. / Jeffrey T. Barnes

Le succès des Canadiens de Montréal sur la patinoire a eu des répercussions sur les cotes d'écoute.

Écoutez la chronique de Hugues Léger sur la valeur du sport au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Des cotes d'écoute record pour TVA Sports;
  • Gary Bettman assure que les droits des matchs en français - autres que ceux de RDS déjà confirmés - vont être connus bientôt;
  • La popularité du hockey féminin est à la hausse;
  • Le match amical Canada-Irlande cette semaine devrait afficher complet;
  • Les prix de revente de billets pour le Mondial ont chuté de 23 %;
     

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