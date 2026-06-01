Ambassadeur de la Fondation pour enfants

Le champion mondial et olympique de ski acrobatique Mikaël Kingsbury, récemment retraité, est désormais l'ambassadeur de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.
Il s'implique avec sa conjointe, Laurence Mongeon, pour aider les jeunes à passer à travers leurs épreuves, une cause qui leur tient à cœur depuis la naissance de leur fils.
Écoutez Mikaël Kingsbury à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Mikaël Kingsbury devient ambassadeur de la Fondation de l'hôpital de Montréal pour enfants;
- Un projet familial pour le champion de ski acrobatique;
- Kingsbury a été motivé par l'influence de P.K. Subban, qui a complété son engagement de 10 millions de dollars envers la fondation.
- Malgré sa retraite, Kingsbury reste très actif cet été au Québec, participant à des événements et trouvant sa dose de compétition dans le balle-molle et le golf, tout en profitant de son fils.