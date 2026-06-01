Ambassadeur de la Fondation pour enfants

Le champion mondial et olympique de ski acrobatique Mikaël Kingsbury, récemment retraité, est désormais l'ambassadeur de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Il s'implique avec sa conjointe, Laurence Mongeon, pour aider les jeunes à passer à travers leurs épreuves, une cause qui leur tient à cœur depuis la naissance de leur fils.

Écoutez Mikaël Kingsbury à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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