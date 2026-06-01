Entente de 6 milliards $

Le fédéral et le provincial se sont enfin entendus concernant le transport collectif.

Une annonce officielle sera faite mardi matin avec la première ministre du Québec, Christine Fréchette, et le premier ministre du Canada, Mark Carney mais, selon les informations qui circulent, on parle d’une entente d’environ 6 milliards de dollars.

Écoutez à ce sujet Pierre Barrieau, chargé de cours à l’Université de Montréal et spécialiste en planification du transport, en compagnie de Philippe Cantin.

«Le FTC a été annoncé en 2024, dit ce dernier. Donc, on est environ deux ans plus tard, toutes les autres provinces ont signé. Il restait le Québec. Est-ce qu'on saura vraiment un jour pourquoi ça a tellement traîné pour le Québec? Mais enfin, bonne nouvelle pour les infrastructures de transport».