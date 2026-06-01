 Aller au contenu
Entente de 6 milliards $

Le financement fédéral de la ligue bleue et du tramway confirmé

par 98.5

0:00
7:41

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 juin 2026 16:53

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le financement fédéral de la ligue bleue et du tramway confirmé
La station de métro Jean-Talon. / PC/Christopher Katsarov

Le fédéral et le provincial se sont enfin entendus concernant le transport collectif.

Une annonce officielle sera faite mardi matin avec la première ministre du Québec, Christine Fréchette, et le premier ministre du Canada, Mark Carney mais, selon les informations qui circulent, on parle d’une entente d’environ 6 milliards de dollars.

Écoutez à ce sujet Pierre Barrieau, chargé de cours à l’Université de Montréal et spécialiste en planification du transport, en compagnie de Philippe Cantin.

«Le FTC a été annoncé en 2024, dit ce dernier. Donc, on est environ deux ans plus tard, toutes les autres provinces ont signé. Il restait le Québec. Est-ce qu'on saura vraiment un jour pourquoi ça a tellement traîné pour le Québec? Mais enfin, bonne nouvelle pour les infrastructures de transport».

«Le gouvernement du Québec demandait une contribution légèrement plus élevée que ce qu’Ottawa voulait donner, mais au moins, on a une annonce qui va permettre de vraiment assurer la réalisation de ces projets-là (ligne bleue du métro à Montréal, tramway à Québec), deux projets qui sont très porteurs pour la province.»

Pierre Barrieau

«C'est du transport en commun, ça diminue la congestion routière, mais surtout, ça soutient des milliers et des milliers d'emplois au Québec à court, moyen et long terme, dont des emplois à travers la province, que ce soit à La Pocatière, pour le matériel roulant, que ça soit sur la Rive-Sud, pour du béton, etc. Donc, c'est très bon pour tout le Québec.»

Vous aimerez aussi

L'un des meilleurs burgers au monde se trouve à Montréal, selon Time Out
Lagacé le matin
L'un des meilleurs burgers au monde se trouve à Montréal, selon Time Out
0:00
3:57
Litige de marque: la drag queen et activiste Pattie Gonia visée par Patagonia
Lagacé le matin
Litige de marque: la drag queen et activiste Pattie Gonia visée par Patagonia
0:00
4:56
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La motivation?: «Devenir père!» -Mikaël Kingsbury
Rattrapage
Ambassadeur de la Fondation pour enfants
La motivation?: «Devenir père!» -Mikaël Kingsbury
Dominic LeBlanc sera à Washington, mardi
Rattrapage
Révision de l’ACEUM
Dominic LeBlanc sera à Washington, mardi
«L'Iran dit que les négociations sont terminées» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
«L'Iran dit que les négociations sont terminées» -Valérie Beaudoin
Mark Carney est à la recherche d'ententes concrètes
Rattrapage
Entente sur le transport collectif avec Ottawa
Mark Carney est à la recherche d'ententes concrètes
«Selon moi, le véritable test de Christine Fréchette sera là»
Rattrapage
Plan imminent de rénovation des infrastructures
«Selon moi, le véritable test de Christine Fréchette sera là»
«Ils sont conséquents» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les Canadiens ne veulent pas hypothéquer l'avenir
«Ils sont conséquents» -Martin McGuire
Dix nouveaux concerts de Céline Dion à Paris
Rattrapage
D'autres supplémentaires annoncées
Dix nouveaux concerts de Céline Dion à Paris
«On investit tellement d'émotions dans l'équipe que ça demande de l'énergie»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Parcours épuisant des partisans du Tricolore
«On investit tellement d'émotions dans l'équipe que ça demande de l'énergie»
«On ne sait pas trop si on va frapper dans le mur ou pas» -Patrick Gonzalez
Rattrapage
L’avenir est sombre pour les prix à la pompe
«On ne sait pas trop si on va frapper dans le mur ou pas» -Patrick Gonzalez
L'attitude exemplaire des laissés-pour-compte saluée chez les Canadiens
Rattrapage
Gérer les attentes après le bilan de saison
L'attitude exemplaire des laissés-pour-compte saluée chez les Canadiens
«Elle veut que le fédéral, la Ville de Montréal et le privé embarquent»
Rattrapage
Projet d’agrandissement du Palais des congrès
«Elle veut que le fédéral, la Ville de Montréal et le privé embarquent»
Enchères et expositions à Hollywood pour le centenaire de Marilyn Monroe
Rattrapage
100 ans après sa naissance
Enchères et expositions à Hollywood pour le centenaire de Marilyn Monroe
À quel avenir peut-on s'attendre pour les Canadiens?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Fin de saison de l'équipe
À quel avenir peut-on s'attendre pour les Canadiens?
Cuisiner le brochet en fish tacos avec Louis-François Marcotte
Rattrapage
Saison de la pêche au Québec
Cuisiner le brochet en fish tacos avec Louis-François Marcotte