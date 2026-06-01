Les larmes de Gallagher

La sortie émotive de Brandan Gallagher a été le fait saillant du bilan de saison des Canadiens de Montréal.
Écoutez Martin McGuire résumer le bilan au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Brendan Gallagher déballe tout par rapport à son avenir avec les Canadiens... et ça devient très émouvant;
- L’échange avorté du Tricolore à la date limite des échanges, peut-il survenir cet été? «Ça dépend de l'autre équipe», a réponu le DG Kent Hughes;
- Quelle est l’identité des Canadiens à la suite de l’élimination face aux Hurricanes;
- Est-ce que les Canadiens sont assez bons en défensive?
- Comment améliorer le Tricolore?
- L’équipe de direction sera agressive, si l’occasion se présente;
- Samuel Montembeault estime que la direction de l'équipe a été honnête envers lui;
- Cole Caufield s’autoflagelle: il estime qu'il a été pourri en séries.
- Une très grosse année pour Nick Suzuki;
- Patrik Laine a manqué de temps.
Source: Martin McGuire/Cogeco media.