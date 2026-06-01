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Les Canadiens en séries

«Les jeunes joueurs ont eu des difficultés» -Dany Dubé

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 juin 2026 20:56

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«Les jeunes joueurs ont eu des difficultés» -Dany Dubé
Dany Dubé / Cogeco Média

Analyste des matchs des Canadiens de Montréal depuis deux décennies, Dany Dubé offre une analyse fouillée et détaillée de la performance de l'équipe durant les séries éliminatoires de la LNH.

Écoutez l'analyste Dany Dubé au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les déclarations et les sujets abordés par Dany

  • «Les jeunes joueurs ont eu des difficultés» 
  • L'analyste aurait aimé voir Gallagher et Xhekaj dans la formation;
  • Des joueurs de soutien ont eu l'opportunité de rentrer vers le filet, mais ils ne l'ont pas fait;
  • «Des joueurs de quatrième trio qui jouent sur la deuxième unité d'avantage numérique, je ne vois pas ça souvent.»
  • «Les Hurricanes m’ont cloué le bec!»
  • «Les jeunes nous ont fait tripper; c’est un club en devenir»;
  • «On avait une première ligne et trois troisièmes lignes»
  • «La jeunesse, ça a de la difficulté à gérer son énergie»
  • Quand tu as un joueur de la trempe de Lane Hutson, il lui faut un bon partenaire, fiable»

Les constats et les interrogations

  • Les Canadiens doivent favoriser la défensive;
  • Quels sont les joueurs du Tricolore qui peuvent neutraliser l'adversaire?;
  • Les défenseurs des Canadiens ne sont pas assez lourds. Il manque de gros défenseurs, défensifs, et qui sont capables de jouer avec tes meilleurs;
  • Martin St-Louis a travaillé fort, mais avait-il les outils nécessaires?
  • Jakub Dobes est-il le gardien de l’avenir?
  • Plus c’est difficile, plus il faut que ce soit simple… Et le Tricolore joue-t-il simplement?
  • Avec sa sortie, Brendan Gallagher a rendu un fier service aux Canadiens: «Je salue cette noblesse».

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