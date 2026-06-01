Départ potentiel de Brendan Gallagher

Trois jours après l'élimination des Canadiens de Montréal face aux Hurricanes de la Caroline, Tony Marinano fait son bilan de la saison 2025-2026 au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Canadiens n'ont pas offert une grande opposition face aux Hurricanes;
- La formation de la Caroline est beaucoup plus avancée dans son processus que le Tricolore;
- Les Canadiens n'ont pu apporter aucun ajustement face à l’échec avant des Hurricanes et c’est désolant;
- Brendan Gallagher a parlé avec son coeur: «Il adore Montréal, mais il ne veut pas être un passager»;
- «Je veux voir Brendan Gallagher se battre pour la Coupe Stanley»;
- Une présence à Vancouver, dans son coin de pays, serait plausible;
- Tony est déçu des séries de Cole Caufield et de la façon qu’il a joué;
- Les Canadiens vont devoir s’améliorer défensivement;
- La formation des trios, façon Marinaro;
- Les Canadiens savent quoi faire pour reprendre là où ils ont laissé.