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Départ potentiel de Brendan Gallagher

«Gallagher adore Montréal, mais il ne veut pas être un passager» -Tony Marinaro

par 98.5 Sports

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23:19

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 1 juin 2026 19:46

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Gallagher adore Montréal, mais il ne veut pas être un passager» -Tony Marinaro
Brendan Gallagher était fort émotif lors de son point de presse, lundi. / PC/Christine Muschi

Trois jours après l'élimination des Canadiens de Montréal face aux Hurricanes de la Caroline, Tony Marinano fait son bilan de la saison 2025-2026 au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Canadiens n'ont pas offert une grande opposition face aux Hurricanes;
  • La formation de la Caroline est beaucoup plus avancée dans son processus que le Tricolore;
  • Les Canadiens n'ont pu apporter aucun ajustement face à l’échec avant des Hurricanes et c’est désolant;
  • Brendan Gallagher a parlé avec son coeur: «Il adore Montréal, mais il ne veut pas être un passager»;
  • «Je veux voir Brendan Gallagher se battre pour la Coupe Stanley»;
  • Une présence à Vancouver, dans son coin de pays, serait plausible;
  • Tony est déçu des séries de Cole Caufield et de la façon qu’il a joué;
  • Les Canadiens vont devoir s’améliorer défensivement;
  • La formation des trios, façon Marinaro;
  • Les Canadiens savent quoi faire pour reprendre là où ils ont laissé.

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