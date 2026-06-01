Gérer les attentes après le bilan de saison

À l'heure du bilan de fin de saison chez les Canadiens de Montréal, la célèbre phrase de René Lévesque, «à la prochaine fois», résonne ironiquement auprès des partisans qui attendent toujours la Coupe Stanley.

En dépit des progrès des cinq dernières années, rien n'est garanti dans une ligue où les fenêtres de opportunités sont de plus en plus minces.

L'accent est mis sur la gestion des attentes et sur la culture d'organisation, illustrée par l'attitude irréprochable de joueurs pourtant relégués au second plan comme Samuel Montembeault et Brendan Gallagher.

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