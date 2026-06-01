Parcours épuisant des partisans du Tricolore

Les Canadiens de Montréal ont conclu leur saison 2025-2026, vendredi soir, après avoir été éliminés en cinq matchs par les Hurricanes de la Caroline.

Si plusieurs pensent que la défaite du Tricolore en troisième ronde a été causée par l’épuisement des joueurs, les partisans qui suivent l’équipe coûte que coûte depuis le début des séries, sont sans doute dans le même état.

Écoutez le chroniqueur Biz en discuter, lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.