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Parcours épuisant des partisans du Tricolore

«On investit tellement d'émotions dans l'équipe que ça demande de l'énergie»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 1 juin 2026 16:40

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Sébastien Fréchette (Biz)
Sébastien Fréchette (Biz)
«On investit tellement d'émotions dans l'équipe que ça demande de l'énergie»
Biz, libéré sur parole / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont conclu leur saison 2025-2026, vendredi soir, après avoir été éliminés en cinq matchs par les Hurricanes de la Caroline. 

Si plusieurs pensent que la défaite du Tricolore en troisième ronde a été causée par l’épuisement des joueurs, les partisans qui suivent l’équipe coûte que coûte depuis le début des séries, sont sans doute dans le même état.

Écoutez le chroniqueur Biz en discuter, lundi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Il y a une frénésie, une excitation personnelle, mais aussi collective. Tout le Québec est hockey. Dans la rue, on m'arrêtait pour me parler de mon manteau. Je souhaitais un bon match à chaque chandail rouge que je croisais, comme si on était personnellement impliqué. Puis, c'est un peu ça en fait, parce qu'on investit tellement d'émotions dans cette équipe-là, que ça nous demande de l'énergie.» 

Biz

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