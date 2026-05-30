Une crainte qui grandit

Peur d'une autre pandémie, d'une troisième guerre mondiale...l'intelligence artificielle s'ajoute aux peurs des personnes souffrant de catastrophisme, soit le fait d'envisager systématiquement le pire scénario possible.

Un expert québécois en matière d'intelligence artificielle, Yoshua Bengio, a récemment émis des craintes sur des dangers à court terme de cette technologie.

Écoutez le chroniqueur et politologue Christian Dufour, discuter de l'intelligence artificielle, samedi, à l'émission Signé Lévesque.