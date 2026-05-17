Des citoyens tentent de se faire justice eux-mêmes

Des internautes utilisent des avatars générés par intelligence artificielle pour tenter de piéger des pédophiles.
La vidéo d'un homme aux idées douteuses, qui a fait le tour des réseaux sociaux, serait celle d'un ancien vice-président de comité olympique régional français.
Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, sur ce phénomène devenu viral, dimanche, à Signé Lévesque.
«Je veux que la police débarque chez des gens comme ça. Mais on a un cadre illégal qui fait qu'on ne peut pas faire ce genre d'affaire-là. Vous pouvez vous faire prendre à votre propre jeu si vous décidez de vous faire justice vous-même, de jouer les traqueurs de pédophiles.»