Des citoyens tentent de se faire justice eux-mêmes

Des internautes utilisent des avatars générés par intelligence artificielle pour tenter de piéger des pédophiles.

La vidéo d'un homme aux idées douteuses, qui a fait le tour des réseaux sociaux, serait celle d'un ancien vice-président de comité olympique régional français.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, sur ce phénomène devenu viral, dimanche, à Signé Lévesque.