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Des citoyens tentent de se faire justice eux-mêmes

Des pédophiles se font piéger par des avatars IA

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 mai 2026 08:04

Avec

Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Des pédophiles se font piéger par des avatars IA
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Des internautes utilisent des avatars générés par intelligence artificielle pour tenter de piéger des pédophiles.

La vidéo d'un homme aux idées douteuses, qui a fait le tour des réseaux sociaux, serait celle d'un ancien vice-président de comité olympique régional français.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux, Frédéric Labelle, sur ce phénomène devenu viral, dimanche, à Signé Lévesque.

«Je veux que la police débarque chez des gens comme ça. Mais on a un cadre illégal qui fait qu'on ne peut pas faire ce genre d'affaire-là. Vous pouvez vous faire prendre à votre propre jeu si vous décidez de vous faire justice vous-même, de jouer les traqueurs de pédophiles.»

Frédéric Labelle

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