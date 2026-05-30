Récit bouleversant

Stéphane Leclair et l'animateur Denis Lévesque discutent du livre C'était ça ou mourir, le premier roman de l'auteur haïtien Thélyson Orélien.

L'œuvre retrace le parcours bouleversant d'un professeur haïtien contraint de fuir la violence de son pays après le terrible séisme de 2010. Son périple migratoire l'amène à traverser la République dominicaine, le Brésil, la redoutable jungle du Darién, le Mexique et les États-Unis, pour finalement s'établir au Québec.

De son côté, l'animateur propose une suggestion de lecture complémentaire avec Partir pour courir de Guy Ménard, un recueil de chroniques rédigées durant la pandémie.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclerc présenter cet auteur, samedi, au micro de Denis Lévesque.