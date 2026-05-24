Critique mi-figue mi-raisin

Le chroniqueur culturel Stéphane Leclair est mi-figue, mi-raisin face au spectacle ECHO du Cirque du Soleil.

En fait, il a trouvé la moitié du spectacle inventive et originale, puis l'autre moitié, du déjà vu.

Entre ballet suspendu et suspension capillaire, la première partie du spectacle a impressionné Stéphane, tandis que la seconde partie était plus décevante, vu les numéros plus traditionnels comme de la jonglerie ou encore le trapèze, qui ont été présentés.

Écoutez la critique du chroniqueur culturel Stéphane Leclair, dimanche, à l'émission matinale Signé Lévesque.