Défaite de 6-1 lors du cinquième match

Les Canadiens de Montréal plient bagage en finale d'Association de l'Est face aux Hurricanes de la Caroline, après s'être inclinés 6 à 1 lors du cinquième match de cette série.
Quel bilan faire de cette saison, qui se termine avec un goût amer?
Écoutez Jean-Sébastien Hammal revenir sur l'élimination des Canadiens, samedi, à l'émission Signé Lévesque.
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