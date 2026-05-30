Défaite de 6-1 lors du cinquième match

Les Canadiens de Montréal plient bagage en finale d'Association de l'Est face aux Hurricanes de la Caroline, après s'être inclinés 6 à 1 lors du cinquième match de cette série.

Quel bilan faire de cette saison, qui se termine avec un goût amer?

Écoutez Jean-Sébastien Hammal revenir sur l'élimination des Canadiens, samedi, à l'émission Signé Lévesque.