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Les Canadiens éliminés par les Hurricanes

«C'est la conclusion d'une saison qui fut certainement très intéressante»

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Entendu dans

Le hockey des Canadiens

le 29 mai 2026 23:03

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Dany Dubé
Dany Dubé
«C'est la conclusion d'une saison qui fut certainement très intéressante»
Les visages des joueurs du Tricolore étaient longs après l'élimination de l'équipe au terme du match 5. / AP Photo/Karl DeBlaker

Mené par les trois points de Taylor Hall et de Logan Stankoven, le Tricolore a plié bagage en s'inclinant par la marque de 6 à 1 lors du cinquième affrontement de la finale de l'Association de l'Est.

Cette quatrième victoire consécutive des Hurricanes élimine la troupe de Martin St-Louis en cinq rencontres et propulse l'équipe de Rod Brind'Amour vers sa première finale de la Coupe Stanley en vingt ans, où elle se mesurera aux Golden Knights de Las Vegas.

Écoutez le sommaire et les analyses d'après-match de Martin McGuire et Dany Dubé à la suite du cinquième et ultime match de la finale de l'Est.

«C'est la conclusion d'une saison qui fut certainement très intéressante. Elle a marqué un pas très important pour le Canadien dans le développement de l'équipe, poursuivant ainsi la quête d'excellence lancée il y a trois ans par cette nouvelle organisation.»

Martin McGuire

Autre sujet abordé

  • Portées par le duo de descripteurs formé de Martin McGuire et Dany Dubé, les cotes d'écoute du Hockey des Canadiens sur le réseau Cogeco Média ont atteint des sommets inégalés dans le marché québécois.

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