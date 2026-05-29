Les Canadiens éliminés par les Hurricanes

Mené par les trois points de Taylor Hall et de Logan Stankoven, le Tricolore a plié bagage en s'inclinant par la marque de 6 à 1 lors du cinquième affrontement de la finale de l'Association de l'Est.

Cette quatrième victoire consécutive des Hurricanes élimine la troupe de Martin St-Louis en cinq rencontres et propulse l'équipe de Rod Brind'Amour vers sa première finale de la Coupe Stanley en vingt ans, où elle se mesurera aux Golden Knights de Las Vegas.

Écoutez le sommaire et les analyses d'après-match de Martin McGuire et Dany Dubé à la suite du cinquième et ultime match de la finale de l'Est.