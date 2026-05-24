La CNESST à l'action

Un restaurant de la Mauricie a eu une amende de 4000 dollars de la CNESST pour avoir utilisé un robot culinaire non-conforme.
Ce robot était utilisé depuis plus de 30 ans par l'établissement, qui n'a par ailleurs jamais eu d'avertissement de non-conformité avant de recevoir l'amende.
Écoutez Steve Roy, animateur au 107,7 Estrie et Alexis Samson, animateur au 106.9 Mauricie, dans le segment le Tour du Québec, dimanche, à Signé Lévesque.
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