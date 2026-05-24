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La CNESST à l'action

Un robot culinaire coûte 4000$ d'amende à un restaurant en Mauricie

par 98.5

0:00
4:25

Entendu dans

Signé Lévesque

le 24 mai 2026 09:25

Avec

Steve Roy
Steve Roy
Alexis Samson
Alexis Samson

et autres

Un robot culinaire coûte 4000$ d'amende à un restaurant en Mauricie
Le restaurant en question est le Restaurant Au Petit Palace situé à Sainte-Thècle / Adobe Stock / Sloniki

Un restaurant de la Mauricie a eu une amende de 4000 dollars de la CNESST pour avoir utilisé un robot culinaire non-conforme.

Ce robot était utilisé depuis plus de 30 ans par l'établissement, qui n'a par ailleurs jamais eu d'avertissement de non-conformité avant de recevoir l'amende.

Écoutez Steve Roy, animateur au 107,7 Estrie et Alexis Samson, animateur au 106.9 Mauricie, dans le segment le Tour du Québec, dimanche, à Signé Lévesque.

Autre sujet abordé

  • La folie des Canadiens touche Sherbrooke et fait place à de nombreuses initiatives locales.

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