La CNESST à l'action

Un restaurant de la Mauricie a eu une amende de 4000 dollars de la CNESST pour avoir utilisé un robot culinaire non-conforme.

Ce robot était utilisé depuis plus de 30 ans par l'établissement, qui n'a par ailleurs jamais eu d'avertissement de non-conformité avant de recevoir l'amende.

Écoutez Steve Roy, animateur au 107,7 Estrie et Alexis Samson, animateur au 106.9 Mauricie, dans le segment le Tour du Québec, dimanche, à Signé Lévesque.

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