Le dos au mur

Le chroniqueur Tony Marinaro analyse les lacunes des Canadiens face à la machine bien huilée des Hurricanes de la Caroline.

Selon lui, la différence d'expérience et la profondeur de jeu font pencher la balance du côté de la Caroline, qui mène 3-1 dans la série finale de l'Est.

Avec neuf joueurs de plus de 30 ans contre seulement trois pour le Tricolore, les Hurricanes imposent un rythme que les jeunes joueurs montréalais peinent à suivre.

Écoutez l'expert hockey Tony Marinaro faire le point sur les défis du CH, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.