Le chef parlementaire du Parti libéral du Québec, André Fortin, revient sur la performance chancelante de la première ministre Christine Fréchette lors de l'étude des crédits...

Interrogée par l'opposition, Mme Fréchette a été incapable de préciser le montant de la dette nette du Québec, qui s'élève actuellement à 259 milliards de dollars.

M. Fortin déplore également qu'elle n'ait pas été au courant d'une hausse de taxation à venir le 1ᵉʳ janvier sur les produits d'assurance.

Selon le député, cette mesure augmentera le fardeau fiscal des Québécois d'environ 40 $ par année.

Écoutez André Fortin, député libéral de Pontiac, expliquer l'avis de son parti, jeudi matin au micro de Patrick Lagacé.