Débat à La commission

Les commissaires reviennent sur la démission politique imminente de Steven Guilbeault, qu'ils attribuent aux pressions de l'industrie pétrolière et à l'influence de Mark Carney sur l'agenda environnemental de Justin Trudeau.

Le débat bifurque ensuite sur la géopolitique de l'énergie: l'annonce d'une entente de vingt ans pour exporter du gaz naturel liquéfié de la Colombie-Britannique vers l'Allemagne soulève des questions sur la stratégie énergétique du Québec, qui a refusé de développer son potentiel gazier.

Enfin, la gestion du ministre Eric Girard concernant le déficit des infrastructures routières est vivement critiquée.

Écoutez le choc des idées entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, mercredi à La commission.